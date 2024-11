Sergio Lapegüe empezó a trabajar en TN en 1990 y fueron 34 años en el mismo canal. Al cierre de su último programa le armaron un video donde recordaba algunas de sus coberturas importantes.

Si bien no se hicieron públicas las causas de la renuncia, él mismo se encargó de aclarar que va a enfrentar nuevos desafíos.

Si bien había prometido no llorar, no se pudo contener después de haber pasado más de la mitad de su vida trabajando en el mismo canal.

Y Sergio Lapegüe un día se despidió de la gente que se convirtió en su familia y del canal que fue su casa: ”Muchas gracias. Me voy por decisión propia. Entré siendo soltero. Me casé, tengo hijos y ellos ya volaron. Tengo el nido vacío, pero me di el gusto de hacer todo lo que quise. Gracias a las autoridades de todas estas etapas. Quiero agradecerles a los que están del otro lado, porque nos eligen todos los días. También a este grupo fantástico que la van a seguir rompiendo. A todo el equipo de producción, sonidistas y técnicos. No tenía nada pensado para decir, pero quiero mencionar que soy feliz, que fui feliz y construí una historia. 34 años es mucho, más de la mitad de la vida. Seguiré cumpliendo sueños, como hice en esta empresa. Acá hemos perdido amigos, somos familia”.