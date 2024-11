Cuatro años sin Maradona: el mural que captura su legado junto a Messi

A cuatro años del paso a la inmortalidad de Diego Armando Maradona, su cara aparece en todas partes. En un esquina, en una remera y, claro, en una cancha de fútbol, el lugar donde fue más feliz. La cancha Estadio de leyendas decidió homenajearlo con un mural gigante donde se lo ve junto a Lionel Messi levantando la copa del mundo.

"Mucha gente ve el mural y se emociona. Tanto el Diego como Messi representan las mayores alegrías de los argentinos. Un país que es muy hermoso, con costumbres muy lindas, donde se sufrió mucho y estos 2 crack del fúltbol nos dieron unas de las alegrías más lindas. La gente se emociona con el mural, muchos lloran cuando lo ven", afirma Pedro Buero, uno de los dueños de las canchas ubicada en la cancha Salta 1054 en el barrio porteño de Constitución cuyo Instagram es @estadiodeleyendas .

Entrevista con el artista



¿Por qué elegiste hacer un mural del Diego y de Messi?

Creo que la imagen del Diego y la de Messi juntos es la que todos hubiésemos querido ver, Maradona con vida en el mundial del 2022. Maradona y Messi son dos leyendas. Creo que la idea final era la de plasmar en un dibujo la imagen que todos soñábamos en nuestras mentes después de que la Argentina ganara el mundial, no? Absolutamente creo que el espíritu de Maradona estuvo ese día y los dos levantaron la copa.

¿Qué pensás que siente la gente cuándo viene a jugar a esta cancha y ve el mural?

¿Lo hiciste por una cuestión de marketing o realmente tenés un sentimiento que te une al Diego y a Messi? ¿Por qué?

Más allá del marketing que indudablemente influye, opté por Diego y Messi por lo que representa: la alegría que nos brindaron a todos. Las ganas de verlos juntos levantar una copa. Es una realidad que la gente entra a la cancha con otro ímpetu, entran a la cancha contentos.



-Se cumplieron 4 años de la muerte de Maradona, ¿Qué sensación te genera la fecha?

A veces no caigo, porque uno lo tiene tan presente que no siento que no esté acá. Duele mucho, es una persona que siempre estuvo, que nunca se quedó callado, que siempre pensó en la gente que no tiene oportunidades. Diego representa la lucha, el crecimiento de una persona. Es la pasión de darlo todo, es el amor por la madre, son muchas cosas las que representan a Diego. Después de 4 años, finjo que no paso porque lo quisiera tener para toda la vida.

-¿Cuál pensás que sería la posición política del Diego con la situación actual que está atravesando la Argentina?



Diego en este momento que pasamos los argentinos en donde la gente la está remando día a día, estaría muy presente. Cuidaría a los pibes con esto de las SAD. Él sabe que los clubes están para defender a los pibes y eso lo defendería a muerte. Es una contención para los chicos, es una formación para los chicos, eso nunca hay que perderlo. El fútbol integra, nos hacemos amigos con el fútbol y dentro de la cancha nos olvidamos de los problemas que tenemos afuera para hacernos compañeros.