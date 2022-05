Tras la amenaza de Susana Giménez de llevarlo a juicio "por mucha guita para dejarlo en la calle", Jorge Rial no sólo aceptó ir a los tribunales sino que además respondió los ataques de la diva.

"Susana se terminó transformando en una caricatura de ella misma, haciendo fuck you y hablando de la manera que habla", lanzó Rial desde su programa Sobredosis de TV, que va por C5N.

"A mi la ideología de Susana no me importa. Todos sabemos de qué lado está. Esta bien y es respetable. Si me molesta ese concepto de país de mierda porque nos involucra a todos en ese concepto de país de mierda. Un país de mierda está lleno de gente de mierda y no es así", reflexionó el conductor.