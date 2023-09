La Legislatura Porteña distinguió Olga, el programa vía streaming de Migue Granados, por considerarlo de interés cultural para los porteños.

Pero cuando le consultaron al conductor por esta premiación, su respuesta dio lugar a la polémica. Granados habló sobre las críticas políticas que sufrió en redes sociales y le quitó importancia al galardón.

“Me simpatizó, después como que en twitter lo toman como político, de un lado y del otro, y está tan politizado que ya deja de ser un mimo, y pasa a ser un lugar de cultivo para bardear, y a mí me chup... los dos huevos, no me cambia el día”, expresó Migue.

De todas maneras, expresó: “Nosotros puertas adentro lo estamos re disfrutando. No estamos subestimando el reconocimiento”.