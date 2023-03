De Tinelli, de Rosario, de familia, de eso y mucho más habló el actor y humorista Pachu Peña en Duro de Domar,

A pura risa y carcajada, fiel a su divertido estilo, contó varias anécdotas de su carrera, al repasar sus inicios en la actuación y los medios en su Rosario natal junto a su amigo y socio televisivo Pablo Granados.

Al participar del Verddeo o Falso, Pablo Duggan le preguntó sobre su amistar o relación con Marcelo Tinelli.

"Me llevo muy bien, tengo buena relación, lo adoro y es mutuo, pero amigos no somos. Es más, no tengo el celular", contó.