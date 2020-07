More Rial fue denunciada públicamente por estafa por los youtubers Yao Cabrera y Natan Bianco, quienes la acusaron de quedarse con 2500 dólares junto a Antonella Olivera, la hija de Natacha Jaitt.

"Esto pasó hace dos semanas y lo estoy sacando a la luz ahora. Yao lo hizo público y todos los influencers también. Yo había hecho un negocio con Morena Rial, que me dijo que me iba a ayudar a verificar mi cuenta de Instagram, algo que es muy importante para mí. Lo vengo buscando hace un año y medio y no podía conseguirlo", argumentó Bianco en diálogo con el ciclo radial "Modo pillo".

´"Ella se comprometió en ayudarme con un contacto que tenía, que no sé quién es, me pasó un costo y yo accedí a pagárselo. Luego vino a buscar el dinero a la puerta de La Mansión, fueron 2500 dólares", sostuvo el creador de contenidos uruguayo.

"Pasaron los días, las semanas, y no me había verificado. Un día ella me dejó de responder. Me bloqueó de todos lados, y la verdad, fue como una estafa", agregó.

Por su parte, More enfrentó las acusaciones y contestó a través de su cuenta de Instagram: “El que nada debe, nada teme. Paz y amor, mil besitos”