Al participar como invitada en el ciclo "PH: Podemos Hablar", Micaela Vázquez contó más detalles de su vida junto a Fernando Gago en Madrid, cuando eran novios y el exfutbolista juagaba en el Real Madrid.

“Me fui a Madrid con él, los dos teníamos 19 años”, comenzó la exprotagonista de Chiquititas.

Luego se refirió a los inconvenientes que afrontó la pareja en esa época: “Por suerte en ese momento no había Instagram, lo que hubiese sido... Mucha gente, dobles relaciones, infidelidades. Y yo estaba totalmente enamorada de él. Me separé porque me cagó con media Argentina”, lanzó y desató las risas de los presentes.

Ante las consultas de Andy Kustenzoff sobre su referencia a Gisela Dulko Segun habia contado su expareja le había sido infiel con Dulko.

“Me parece que se conocieron en los Juegos Olímpicos 2008. Por ahí Gisela tampoco sabía en ese momento que él estaba en una relación conmigo”, completó.

Para cerrar, apareció en su relato el nombre de Silvina Luna.

“Hace poco me encontré con una amiga de Silvina Luna que me dijo, a modo de anécdota: ‘Cuando vos salías con Fer, él hablaba con Silvina a la vez", agregó Vázquez.