Matías Recalt tiene tan solo 22 años y con una corta carrera actoral que incluye una participación en la serie de la vida de Carlos Tevez y en algunas películas de cine y teatro se consagró como actor revelación en la ceremonia de los premios Goya por su interpretación de Roberto Canessa en ‘La sociedad de la Nieve’.

Después de los agradecimientos de rigor con la academia, sus compañero de rodaje y toda la gente que hizo posible la película, y a los sobrevivientes de los Andes y a los que quedaron en la montaña y sus familiares. El agradecimiento tuvo su pico de emoción cuando le dedicó el premio a su padre quien falleció antes del comienzo del rodaje de la película.

Pero Matías no se olvidó de su país y del avance de la política sobre la cultura, dijo que Argentina está pasando “un momento muy delicado” y pidió que “por favor no se manche la cultura” recordando aquella mítica frase de Diego Armando Maradona cuando dijo que “la pelota no se mancha”.