Lola, hija de Yanina y Diego Latorre, será una de las participantes del "Cantando por un Sueño" versión 2020, según confirmaron desde Los Ángeles de la Mañana junto a un video donde se ve a la joven cantando la canción de Luis Fonsi, "Corazón En La Maleta".

Los usuarios no tardaron en reaccionar al tuit y muchos de ellos no tuvieron piedad.

Me dan vergüenza ajena

Me dan vergüenza ajena

Y pensar que hay tanta gente talentosa y no le dan oportunidad. Tinelli es más de lo mismo.

Llegan a decir q lola canta mal o q desafina y uuuufff salta la madre a llorar que la hija es chiquita, que la hija estuvo con ella que la hija es guerrera, q es sensible, lágrimas xq le llega un msj de la hija diciendo q la ama, q es su modelo a seguir... Etc etc