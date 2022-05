A pesar de que la pareja quería mantener el casamiento en secreto, Elena Barccini, madre de dos de las hijas de Daniel Osvaldo, apuntó contra el exfutbolista por incumplimiento de la cuota alimentaria y reveló que el ahora cantante está preparándose para pasar por el Registro Civil.

POR su parte, Ana Oertlinger, también expareja y madre de Gianluca Osvaldo, no solo lo confirmó sino que además dio a conocer la fecha. “Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó. Pero sí, a mí me lo comunicó Elena, que lo puso en su posteo. Yo sé que la fecha es el 10 de mayo”, aseguró la mujer.

Lo que queda claro es que el músico no deja un buen recuerdo en sus exparejas y todas lo acusan de no pasar la cuota alimentaria a sus hijos y también de no ser un padre presente.

Así las cosas Gianinna Maradona se casará con Daniel Osvaldo, mañana martes.