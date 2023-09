Tras una larga lucha contra la enfermedad inducida por el cirujano, Aníbal Lotocki, Silvina Luna falleció y conmocionó a todo un país.

Tras permanecer 79 días internada, la modelo había presentado complicaciones en los últimos días de internación por una nueva bacteria que se descubrió en su cuerpo y complicó la situación.

Los partes médicos hablaban de que la habían vuelto a intubar, que se encontraba en un muy débil estado de salud. Pero ahora se da a conocer la difícil decisión que debió tomar su propio hermano, Ezequiel Luna.

"Fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar su hermano, obviamente recomendado por los médicos, que en varias oportunidades se lo fueron planteando porque era muy difícil para el único familiar directo que tenía Silvina, tomar la decisión sobre la vida de su hermana, uno no es médico y por ahí no entiende que ya no se puede hacer más nada, esa era la realidad de Silvina. Ya nada respondía”, expresó el conductor Ángel de Brito en su programa.

Anteriormente había sido Jorge Rial, quién en su programa Argenzuela había afirmado que la familia había decidido “desconectarla” por su frágil estado irreversible. Pero De Brito dio más detalles de lo sucedido.

"Los médicos se lo tuvieron que explicar un par de veces. Esto no lo hablé con Ezequiel pero me lo cuenta gente cercana, porque como cualquiera de nosotros, al principio viene la negación de no querer soltar y tratar de buscar hasta el último segundo alguna posibilidad para que siga con vida y un milagro también”, comentó.

Luego, añadió: “Ayer, cuando la intubaron, le volvieron a decir que no había mucho más por hacer desde la medicina y que era muy difícil que Silvina viviera sin estar conectada a los aparatos. Finalmente comprendió que era lo mejor para su hermana dejarla ir”.