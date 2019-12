Después de desmentidas, la panelista de Los Ángeles de la Mañana decidió blanquear su separación con Diego Latorre. “Sí, estoy separada” dijo y luego aclaró: “Esto ya lleva un tiempo, hace casi seis meses que estoy separada. Fue en agosto, más o menos”.

“En realidad yo no lo conté porque Lola estaba en el Bailando. Vieron que Diego no fue más a las previas, Marcelo siempre me preguntaba y le decía que él estaba trabajando. No quería incomodar a Lola con la situación de la mamá y el papá recién separados” dijo sobre el motivo del ocultamiento a los medios.

Sobre las causas fue rotunda: “El motivo soy yo. Tengo una edad en la que quise tomarme un tiempo. Nos pasaron muchas cosas son muchos años vividos. Desde que empezó el año empecé a querer estar sola, tranquila, ver qué pasa conmigo”.

Según su versión la infidelidad no fue decisiva: “Yo no creo en las situaciones lineales, no creo en la utopía. No me molesta ni el sexo, ni los cuernos ni la infidelidad. Yo tengo una cabeza muy abierta y una manera de ver la pareja que creo que a los jóvenes les cuesta. Pero uno con el tiempo entiende que el amor trasciende todo eso”.

Yanina aseguró que se llevan bien pese a estar separados: “Es absolutamente armónico. Me van a ver con Diego, lo acompañé a los Martín Fierro, el me acompañó a mí. Nos llevamos bien, no hay puteadas, no hay reproches. Está todo re bien. Mañana se casa mi mejor amiga y me voy tres días a un hotel con Diego porque todos los matrimonios vamos a vivir juntos. Está todo bien con los chicos, nos llevamos bien”.