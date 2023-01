Julia Mengolini cuestionó la letra de Shakira y Yanina Latorre enfureció: "Nefasta"

La colaboración de Shakira con Bizarrap en donde descarga su enojo sobre Gerard Piqué y Clara Chía, más allá del revuelo interno en la vida familiar de los protagonistas, también causó polémica en el movimiento feminista.

En ese marco, Julia Mengolini se sumó al debate pero con cuestionamientos a la letrea del tema y al análisis posterior que desató el mismo.

“Si cualquier expresión femenina es feminismo, nada (o todo) es feminista", aseguró Mengolini. Y ante ese comentario, recibió una dura acusación de parte de la chimentera Yanina Latorre: “Julia Mengolini se supera dia a dia. NADIE MAS NEFASTA Q ELLA”.

"Es cierto que lxs artistas hacen canciones con lo que tienen en el corazón y no cuestiono la canción. Pero creo que ni el rencor con un ex (y su actual novia) ni la ostentación pueden ser nuestro empoderamiento. Al feminismo no se lo puede comer el liberalismo e individualismo de estos tiempos”, resumió Mengolini en su posteo en Instagram.

Finalmente, para cerrar el texto, expresó: “Bailemos, disfrutemos de la música que nos gusta. No politicemos todo. Lo que también significa no darle entidad política a obras artísticas que no merecen esa etiqueta”.

“Julia Mengolini se supera dia a dia. NADIE MAS NEFASTA Q ELLA”, le conestó Latorre en la misma red social.