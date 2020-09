Si quiso hacerse el gracioso no se notó. Tal vez por que hecho de que Jorge Lanata no le puede causar gracia a nadie. Pero esta vez la reacción del periodista a una nota que no le gustó lo sacó de quicio a punto tal de asegurar que "Roberto Navarro es zoofílico y se coge gallinas" lo que dejó perplejo a todo el equipo.

Incluso llegó a decir que Navarro había mantenido relaciones largas con gallinas de hasta dos años y que es algo que hace desde que era chico.

Y todo esto porque no le gustó una nota que había sido publicada en el portal de Navarro y que aseguraba que Andy Kusnetzoff le había ganado en el rating al programa de Juana Viale en el que él había sido el único invitado.