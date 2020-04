Susana Giménez compró una perra en un criadero y a los once días la devolvió, según ella dijo, porque la mordía. Así lo contó en una entrevista telefónica con Santiago del Moro para el programa Juntos podemos lograrlo.

"Tengo una perrita nueva que desgraciadamente hoy volvió al criadero porque me mordía tanto tanto tanto que los brazos no lo puedo mostrar. Le estaban saliendo los dientitos de abajo y necesitaba mordillos. Teníamos de todo pero le gustaban mis brazos, así que me la va a traer dentro de un mes. No se puede tan chica. Me volvía loca", aseguró en diálogo con Del Moro.