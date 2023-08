‘Gracias a la vida’, el himno de Violeta Parra interpretado por Mercedes Sosa fue la sorpresa que se tenía guardada Indira Paganotto.

La reconocida DJ española hizo bailar a todo Tomorrowland, el festival que se celebra anualmente e la localidad de Boom, Bélgica.

Tomorrowland, uno de los eventos más importantes de la música electrónica, es organizado por las empresas We Are One World y Tomorrowland Foundation, en colaboración con la promotora estadounidense LiveStyle.

Paganotto es reconocida internacionalmente, siendo una de las productoras más talentosas de la música electrónica de México. Y su característica es recurrir a elementos de todos los géneros incluyendo psiprogresivo, minimal y techno, sin miedo a mezclar géneros o estilos, siempre con toques de ácido orgánico.