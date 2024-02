Esteban Trebucq se tuvo que tapar la cara para no reírse de las pavadas que estaba diciendo Horacio Cabak sobre el peronismo, como si entendiera algo de política.

Y no es que un modelo no pueda tener ideas propias pero a juzgar por su twitter este hombre no las tiene. Mucho menos conocimiento tiene sobre el movimiento nacional justicialista, su historia, sus líderes, sus conquistas y su militancia.

Cabak, se hizo tristemente famoso en la televisión cuando conducía un programa al que le parecía gracioso que personas con obesidad se tiraran a una pileta y a la sección la llamaron “Gordo al agua”.

Después tuvo otro pico de fama por maltratar a Jujuy Jiménez pero sin dudas su pico fue cuando su esposa le descubriera varias infidelidades al leerle los mensajes del teléfono.

Brillante incorporación para el canal que financia Mauricio Macri.