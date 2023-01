A pesar de que en una parte de la letra habla de “0 rencor” lo cierto es que el tema es una andanada de reclamos y casi no quedan cosas por decirle.

Su ausencia en momentos importantes, el haberla cambiado por una chica parecida pero más joven, el haberle dejado a su suegra de vecina, ya que la madre de Piqué vive en la casa de al lado y hasta la deuda en Hacienda lo que puede hasta traerle problemas con el fisco, lo cierto es que Shakira parece haberse sacado de encima una mochila muy pesada.

Pero lo que no gustó mucho fue su falta de sororidad con Clara, la novia del exfutbolista, a quien también ataca directamente cuando, si bien ella pudo haber elegido no meterse en ese lío, lo cierto es que ella no le fue infiel a nadie.

Dimes, diretes y diferentes puntos de vista sobre un tema que promete convertirse en un otro hit inolvidable de la colombiana.