Es realmente innecesario tener un segmento de humor en un canal que se supone que es de noticias.

Pero lo único que resulta gracioso del segmento es su nombre: "Tarico Fake News" ya que hace referencia directa a muchas de las supuestas noticias que difunden en el canal de Clarín.

El imitador, Ariel Tarico, puede ser muy bueno pero claramente el Presidente no es uno de sus mejores imietaciones. No tiene su gestualidad, ni su tono de voz, si su cadencia. No se parece en lo más mínimo y si no le pusieran el zócalo aclarando que es el Alberto Fernández nadie podría darse cuenta.