Hay quienes consideran que Fátima Florez es buena en lo suyo. Pero también es cierto que nunca se ha destacado imitando a hombres y esta vez no fue la excepción.

Más allá de que era difícil no hacer la imitación del presidente, no sólo por su trascendencia sino por la relación que los une, lo cierto es que más allá de sus gritos de “viva la libertad, carajo” y poner cara de pato no hubo mucho más sobre el escenario.

Incluso intentó con algún chiste malo pero la imitación dejó bastante que desear e hizo reaccionar a las redes.