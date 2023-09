El Parque Metropolitano Simón Bolívar fue el lugar elegido para llevar adelante el Festival Cordillera 2023 en el que participaron artistas de toda la región. Andrés Calamaro fue uno de los que fueron parte del evento pero no llegó a terminar su presentación y se retiró del escenario sin dar explicaciones.

Al día siguiente, en su cuenta oficial de Instagram, dio a conocer los motivos de lo ocurrido: “Lamento preocupar a mis amigos, compañeros. Veníamos de tres meses en el llano, en la meseta. En España son siete horas de diferencia, me afectó la altura. Ya me había pasado en Perú, en Cochabamba, en Bogotá nunca lo había sentido, me costaba bastante respirar. Supongo que me afectó la altitud”.

“No me gusta dar excusas pero no son problemas de salud, ni de logística, ni organización, ni nada musical arriba del escenario. Gracias por preocuparse, no es nada. Para mí dar un recital flojo es una pequeña tragedia personal, de vergüenza torera”.