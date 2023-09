Un extracto de la gran entrevista de Miguel Granados a Lali Espósito se hizo viral en las redes sociales, y es justamente cuando la cantante habla de los haters que hoy por hoy se encuentran a granel en la red.

Recientemente la actriz recibió comentarios muy violentos por haberse pronunciado contra los libertarios y Javier Milei, pero ella aseguró: “Es imposible no expresarme como ser social”.

Además, Lali comentó que “entiende” a las personas que están enojadas. “El que me está puteando en el fondo no me está puteando a mí”, comentó la cantante.