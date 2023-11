Yanina Latorre, fiel a su estilo. La panelista televisiva desparramó una gran ola de odio en un vivo en las redes sociales.

En esta ocasión, el motivo fue la pobre presentación de su hija Lola Latorre en el programa de Marcelo Tinelli, por la que recibió puntajes muy bajos.

Por eso en un vivo Latorre arremetió fuerte contra Pampita con frases clasistas e hirientes: "Lola no es tilinga. Lola no es peleadora, no se va a levantar a Marcelo, ni va a chapar con Martín Salwe, ni va a garchar a la pista”.

Luego, aseguró: "Ahí hay un punto de quiebre donde ella es solamente baile, es muy educada. Entonces en ese candombe, vas quedando como muy blanca, muy tranquila. Y ahí es donde yo creo que a Ángel puede no gustarle”.

Luego de estas nefastas declaraciones arremetió contra la modelo: "Lo de Pampita me extraña un poco, pero bueno… Por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo”.