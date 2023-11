Edith Hermida mantuvo una entrevista en Radio Pop, donde recordó su pelea con Eduardo Feinmann cuando trabajaban juntos en Radio 10.

La periodista afirmó que a Feinmann "le encanta retar a la gente con poco poder" y revivió el episodio que marcó el inicio de su mala relación con él.

“Yo pensé que era un personaje, pero trabajando con él me di cuenta que no, que es así”, comentó sobre la actitud y el egocentrismo del conductor.

Sobre el hecho en cuestión comentó: “Se puso como loco y me dijo que yo no podía hablarle a él de igual a igual, que no éramos pares. Entonces llamó el gerente de la radio”.