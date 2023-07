Jey Mammón fue invitado a Intrusos, pero su paso por el programa no fue tan feliz luego de una intensa y fuerte discusión con los panelistas.

El problema empezó cuando empezaron a indagarle por su supuesto desconocimiento de la edad de Lucas Benvenuto cuando él ya era mayor y no le gustó nada.

El ex conductor de Telefé se mostró molesto y comenzó a recriminarles a los periodistas por la pregunta, que aparentemente lo incomodó bastante.

“El domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder”, expresó Jey, ante el repudio de mucha gente.

Por otro lado el joven que lo denunció por abuso sexual habló luego de esta reaparición del conductor y sentenció: “Así salga bien o mal todo esto nadie va a arreglar lo que rompieron adentro mío. Me da igual lo que pase, no me van a devolver eso”.