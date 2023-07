Ya pasada la alegría por su triunfo en la Velada del Año 3, Coscu retomó un tema polémico que lo involucra a partir de una dura acusación en su contra.

A partir de un cruce que tuvo con la joven artista María Becerra en Twitter, intervino en ese intercambio (con una severa denuncia) Néstor en Bloque.

El músico acusó al streamer de pedirle fotos íntimas a su hija de 17 años.

"Cuando desconfío de todo el mundo, cuando le tengo miedo al afuera porque siento que puede pasarme cualquier cosa y me puedo envolver en una situación de mierda que me deje mal parado frente al mundo, cuando yo no quiero salir siempre están los mismos bancándome", comenzó diciendo en su descargo.

En este sentido, ante la polémica que se instaló, Martín Pérez Disalvo lanzó un llamativo llanto, quizá forzado ya que no se le cayeron lágrimas, cuando se "quebró" en vivo al referirse a la grave acusación del intérprete tropical.