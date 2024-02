La película sueca "El abismo de Kiruna" está disponible en Netflix y presenta un tono dramático con un trasfondo de sostenibilidad ecológica.

Una obra cinematográfica que se enfoca principalmente en la representación del medio ambiente y las consecuencias de la explotación irresponsable.

Sinopsis de El abismo de Kiruna, la película sueca que es tendencia en Netflix

Frigga intenta equilibrar su arriesgado trabajo como responsable de seguridad en la mina Kiirunavaara con su vida familiar, su nuevo amor y su ex, que no quiere dejarlo ir. Pero cuando de repente el suelo empieza a temblar bajo sus pies, el enigma de la vida deja de importar y comienza la lucha por no ser arrastrado al abismo es lo que menciona el comentario sobre el film.

Tráiler de El abismo de Kiruna

Reparto de El abismo de Kiruna