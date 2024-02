El abismo de Kiruna es una película sueca disponible en Netflix, de tono dramático con un trasfondo de sostenibilidad ecológica que aborda el tema de una mina sobreexplotada que amenaza con destruir una ciudad.

Se trata de una producción modesta que tiene claros sus objetivos, cómo alcanzarlos y, sobre todo, a qué audiencia se dirige. La mayor explosión de rocas en Suecia proviene de la mayor mina del mundo, la cual ocasiona cientos de temblores al año. Las comunidades circundantes se ven obligadas a desplazarse debido a estos temblores, que causan estragos en las viviendas.

Sinopsis de El abismo de Kiruna, la película sueca que es tendencia en Netflix

La reseña oficial menciona lo siguiente: Frigga intenta equilibrar su arriesgado trabajo como responsable de seguridad en la mina Kiirunavaara con su vida familiar, su nuevo amor y su ex, que no quiere dejarlo ir. Pero cuando de repente el suelo empieza a temblar bajo sus pies, el enigma de la vida deja de importar y comienza la lucha por no ser arrastrado al abismo.

Tráiler de El abismo de Kiruna

Reparto de El abismo de Kiruna