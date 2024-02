Es relevante destacar que la película está a cargo de Sean Charmatz y se inspira en el cuento infantil del mismo nombre escrito por Emma Yarlett. se presenta como una excelente opción en el catálogo de Netflix para disfrutar en familia.

En cuanto al responsable del guion adaptado, no es otro que Charlie Kaufman, reconocido escritor de películas destacadas como "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos", "¿Quieres ser John Malkovich?" y "El ladrón de orquídeas".

Se trata de "Orion and the Dark" (en español: "Orión y la oscuridad"), la ingeniosa comedia de fantasía brinda a adultos y niños la oportunidad de aprender a enfrentar sus mayores temores.

Sinopsis de Orión y la oscuridad, la película furor en Netflix

"Orion and the Dark" sigue a Orión, un niño aparentemente común con ansiedades irracionales, especialmente hacia la oscuridad. Dark, la personificación de su mayor temor, lleva a Orión en una montaña rusa global para mostrarle que la noche no es aterradora. En el viaje, Orión conoce a cinco amigos abstractos tipo "Intensa-Mente".

En este viaje, Orión debe decidir si puede superar sus miedos, aceptar lo desconocido y finalmente abrazar la alegría de vivir.

Tráiler de Orión y la oscuridad

Reparto de Orión y la oscuridad