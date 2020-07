TN recurrió a Alfonso Prat Gay, exministro de Hacienda de Mauricio Macri, el del extenso prontuario: corralito y pesificación asimétrica, sospechado de evasión impositiva, el que devaluó el peso argentino más del 300% cuando condujo la economía del país y avaló el endeudamiento argentino.

Sin ponerse colorado y su mejor look de golden boy, Prat Gay habló con Franco Mercuriali sobre el plan económico del gobierno de Alberto Fernández.

"Es cierto que hay planes que no han funcionado, pero no es menos cierto que las únicas veces que a Argentina le fue bien fue porque tenía un plan creíble y porque generaba confianza, que es lo que no genera el Gobierno y mucho menos si el propio Presidente reconoce que va tanteando, que juega a oscuras", dijo el hombre.

Y las redes

"Pero claro Alfonso."— Lucas

"En TN entrevistan a @alfonsopratgay y en A24 a Juan Carlos de Pablo. Se ve que no consiguieron a nadie que sepa de economía #polEmico"— Fernando Amato

""Lo q le hace falta a la Argentina son certezas", dice Prat Gay, integrante del Gobierno q en 4 años devaluó la moneda un 360%, aumentó la deuda 37 puntos/PBI, sacó el cepo y lo volvió a poner, tuvo 3 ptes del Banco Central y 3 ministros de Hacienda. En TN, sin ruborizarse."— SebasAbrevaya

"@SebasAbrevaya Che @alfonsopratgay traigan la plata que se fugaron ladron 💸 #CurrosPRO"— MNA_SanIsidro

"@clarincom Recordemos que el plan económico implementado por Prat Gay disparó la inflación,empezó con la destrucción de la produccción, el tremendo endeudamiento en dólares para que sus amigos fugaran miles de millones de dólares a "cuevas fiscales". Prat Gay inició el caos económico"— Edgardo Daniel

"Te la llevaste toda, chinwenwencha.."2Pizzas"😎 @alfonsopratgay 😘"— Silvana . p☀️ll☀️gr☀️n☀️🌟💙♥️

"Bueno, Alfonso, tampoco es para que te pongas a hacer confesiones así en la tele."— SebasAbrevaya

"Se fueron en primera vuelta pero no perdieron el cinismo. Cara de Piedra Prat Gay 👇 https://t.co/v1WdMP3iEY"— Polyta Gonza 💚 ⚪️❤️⚪️

"Hoy #TN llamó a Prat Gay para hablar de la deuda y #LaNacion a Stornelli para analizar sobre la reforma judicial. Parejito"— Roberto Giovagnoli