Carlos Melconian, elegido como posible ministro de Economía en caso de que Patricia Bullrich llegue a la presidencia con Juntos por el Cambio, esbozó el plan que plantea implementar para afrontar los problemas que genera la inflación en Argentina.

Incluso, en las redes sociales, ambos difundieron un video sobreactuado donde la candidata a presidenta le pregunta a su economista cómo van a resolver la inflación. Frente a la respuesta de Melconian, armada con un juego de palabras, el economista Pablo Tigani le contestó.

“Vos vas a bajar la inflación haciendo que haya menos trabajo”, le respondió Tigani en un video informe elaborado por Diario Registrado, con imágenes del equipo opositor.

“Los pobres que no teníamos guita, cuando no nos alcanzaba nos buscábamos un laburo mejor y ganábamos más guita y no dejábamos que nuestras familias se mueran de hambre. Esa es una opción que no la podes decir porque vos vas a bajar la inflación haciendo que haya menos trabajo”, explicó Tigani.

"Ya dijiste que va a haber 15 puntos de desempleo y con eso la inflación baja", remató.