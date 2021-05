Reza la zoncera: los gobiernos peronistas (léase populistas) no atraen inversiones. Falso.



Livent, minera estadounidense, anunció una inversión de US$ 640 millones en el Salar del Hombre Muerto de Antofagasta de la Sierra, en la provincia de Catamarca, para la puesta en marcha de sus obras de expansión en el Proyecto Fénix, lo que le permitirá incrementar la producción de litio.



Se trata de una segunda planta de producción de carbonato de litio que contará con una inversión total de US$ 640 millones. La obra, que tendrá un proceso de construcción de casi tres años, apunta a estar lista a principios de 2023 en una primera etapa; y la segunda en el primer cuatrimestre de 2024.



La compañía aseguro además, que este incremento en la producción de la compañía requerirá mayores recursos humanos y generará nuevos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.

Livent acaba de anunciar un acuerdo con la automotriz alemana BMW para la provisión de litio para la fabricación de baterías de ese mineral que equiparán a varios de sus vehículos eléctricos.



Para la expansión de sus actividades, la compañía cuenta con contratos de empleabilidad con el Gobierno de Catamarca.

“Desde Livent hacemos especial hincapié en la importancia de la prosperidad de nuestras comunidades donde operamos. Es por esto que con la fase de expansión generaremos más oportunidades laborales en actividades que dependan indirectamente de la minería, tales como servicios, transporte, alimentos, indumentaria e insumos”, detalló Paul Graves, CEO de la compañía.



Actualmente, Livent posee la aprobación de sus Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y todas las actividades de construcción son evaluadas y calificadas por una agencia de monitoreo ambiental para luego ser presentadas ante el Gobierno provincial, aseguró la compañía.



“Reconocemos la importancia del acceso al agua potable para todas las personas, es por esto que la capacidad de consumo de las comunidades no se verá afectada en ningún momento. La eficiencia de nuestros sistemas están desarrollados de tal manera que permiten conservar los recursos naturales, llevando además controles rigurosos de las emisiones y desechos para proteger al medioambiente y a nuestras comunidades”, destacó Graves.



El directivo resaltó que “este proyecto representa el compromiso de la compañía con el país y el sector, reafirmándose como uno de los principales productores de la región y permitiéndonos alcanzar nuevos inversores extranjeros” destacó el CEO de Livent.



“A su vez, esta expansión nos permite seguir generando alianzas estratégicas con clientes de gran prestigio. El modo en que abordamos nuestros proyectos y operaciones, con una perspectiva sustentable y responsable, es de gran interés para compañías con conciencia ambiental”, concluyó Graves.

Livent en el país

Según Télam, Livent opera en Argentina desde hace más de 25 años una de las fuentes más puras de litio e implementó un sistema propio de alta tecnología que permite realizar un proceso que deriva en Carbonato y Cloruro de litio con más de un 99% de pureza.



A fines de marzo, BMW anunció la firma de un contrato con la estadounidense Livent por US$ 334 millones, por el cual la Argentina se convertirá en su segundo proveedor de litio a partir de 2022 para abastecer la producción creciente de sus vehículos eléctricos, detrás de Australia.



La creciente producción de litio en el país permitirá apuntalar la visión estratégica que impulsa el Gobierno nacional de convertir a la Argentina en "productor tecnológico para América del Sur y otras regiones", a partir de la industrialización local de la cadena del litio como recurso esencial para la transición energética y la denominada "revolución verde" en la que avanza el mundo.