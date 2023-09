Guillermo Coppola fue a Leiva Joyas a tasar el famoso jarrón: cuánto dinero le ofrecieron los tasadores

Guillermo Coppola, quien supo ser el representante de Diego Armando Maradona desde 1995 hasta el 2003, fue protagonista de todos los medios de comunicación en los 90 por el jarrón que volvió a aparecer en TV este domingo 3 de septiembre, en el segundo capítulo de “El Valor de tus Sueños”.

El representante se acercó a la prestigiosa joyería para cotizar el jarrón más famoso de la farándula y tuvo una charla con los tasadores de Leiva Joyas en la cual contó cómo fueron aquellos fatídicos meses que pasó en prisión.

“Este es el famoso jarrón del caso Coppola” dice Guillermo mientras presenta el objeto que acercó hasta la joyería. Y agrega “este jarrón me trae a Diego, me trae esa fuerte amistad y ese fuerte amor que nos teníamos, porque un 31 de diciembre, yo estaba en Caseros y el guardia cárcel golpea la reja y dice ‘busquen a Coppola que lo llama el director’ yo veo una mesa preparada, unos chocolates italianos, un lechón y un costillar que me enviaron los muchachos (...) todo preparadito para comer. Me voy a ese encuentro con el director, supuestamente, abro la puerta y ahí estaba Diego”.

Además de la emoción y el hermoso recuerdo, Coppola se llevó una tasación “de 10” por el jarrón.

Como en cada episodio, son varias las personas que se acercan a consultar, entre los otros objetos que se cotizaron en el programa, se puede ver una increíble escultura china, pintada y tallada a mano. Un juego de té realizado en plata inglesa con el sello particular de aquellos artesanos y varias joyas con brillantes analizadas por la experta en gemología del equipo.

