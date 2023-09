¿Cómo hacer para que los argentinos dejemos de estar obsesionados con el dólar? ¿Debemos adoptar definitivamente un régimen bimonetario? ¿Están en riesgo las reservas? ¿Es factible un plan de dolarización?

El dólar es, desde hace décadas, uno de los grandes temas de la economía argentina, en especial cuando se acercan los tiempos de elecciones. En las últimas semanas, la Argentina atraviesa un período de fuerte volatilidad, acentuado por el resultado de las elecciones PASO, que condujo a una aceleración de la devaluación de la moneda estadounidense, tanto el blue como el oficial, y volvió a poner sobre la mesa proyectos de dolarización.

Este jueves, Consenso 2023 abordó estas cuestiones junto a los economistas Hernán Letcher, Magíster en Economía Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Además, es director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y Martín Burgos, Licenciado en Economía (UBA) y Master en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS-París, Francia).

También intervinieron el periodista político y económico Alejandro Bercovich, el economista de Juntos por el Cambio Martín Tetaz, el licenciado en Economía Santiago Bulat, el CEO de Snoop Consulting Gustavo Guaragna y Germán Gómez, fundador de Reporte Inmobiliario.

Con la conducción de Florencia Halfon y Leyla Bechara, el debate se transmitió por los canales de YouTube y Twitch de Consenso 2023.

¿Es posible dolarizar en Argentina?

Hernán Letcher

El director del CEPA comenzó su participación hablando de las regulaciones cambiarias y la intervención del Estado a las que consideró importante para priorizar que los escasos dólares que hay en el país sean priorizados para la producción "para generar trabajo, proteger la industria y sostener la actividad".

"Si se desregula, en cualquiera de los formatos posibles, lo que termina pasando es que salta el tipo de cambio y solo acceden los que tienen más plata", expresó.

Luego indicó que quienes proponen la desregulación del dólar niegan la problemática de que Argentina tiene pocos dólares y mucha demanda. "El problema de fondo es que hay que definir de donde van a sacar los dólares y nadie quiere decir esa cuestión".

Acto seguido habló de la experiencia de dolarización de Ecuador y El Salvador. "Hay dos momentos muy claros cuando haces un proceso de dolarización. El momento previo significa una pulverización del salario fenomenal. En el caso de Ecuador fue del 60%, el de El Salvador del 65%. El segundo problema es que perdés todas las herramientas de política económica", explicó.

Martin Burgos

El economista, Martín Burgos, puso el foco en el cepo al dólar y advirtió que si se levanta el precio de la divisa extranjera va a aumentar y a partir de ahí se va a generar una devaluación. "Es imposible e inconsistente que en un país se ahorre en otra monea que no sea la propia".

Luego apuntó con la propuesta de dolarizar la economía y aseguró que todos los economistas coinciden en "que es una locura". "Milei no se valida dentro del campo de los economistas, se valida dentro de otros campos como las redes sociales, etc. Pero en la academia saben que eso no es posible", indicó.

En ese sentido explicó que es imposible dolarizar porque no hay dólares diferentes y aseguró que nadie le va a prestar a la Argentina para que cambie su moneda.

Martín Tetaz

En sintonía con los demás participantes, el economista y diputado de Juntos por el Cambio sostuvo que es posible dolarizar solo si se cuenta con los dólares necesarios para hacerlo, si no el tipo de cambio sería "astronómicamente alto".

"Si aparecen los dólares técnicamente es posible, lo que pasa es que es un salto al vacío que nos podría llevar a una crisis como la del 2001 cuando la productividad en Estados Unidos crezca más rápido que en Argentina o Brasil devalúe. Esos dos eventos nos harían sufrir otro 2001. Por eso es importante evitar la dolarización", agregó.

Alejandro Bercovich

El economista y periodista de C5N, Alejandro Bercovich, aseguró que es imposible dolarizar sin dólares e indicó que los distintos proyectos para dolarizar "todavía no están bien explicados".

"El plan de Emilio Ocampo, que fue señalado por Milei como el que más le convence, dice que pondría a los bonos en poder del Banco Central como garantías para que fondos extranjeros le presten 30 mil millones de dólares. Esto es algo que ningún banquero respalda", manifestó.

Luego contó que según las cuentas de distintos economías, si se dolarizara se haría a 12 mil pesos por dólar. "Primero tendría que haber una corrida que licue parte de los ingresos y los ahorros de la población y después si se podría hacer eso para cristalizar el saqueo".

Santiago Bulat

El licenciado en Economía Santiago Bulat dijo que es posible dolarizar la economía Argentina pero consideró "que no es conveniente". "La mayoría de los países de la región no dolarizan su economía. Eso es por algo. Países como Brasil, Chile, Perú han elegido estrategias diferentes para combatir la inflación", señaló.

Luego explicó que sostener una moneda propia garantiza a los gobiernos la posibilidad de ser expansivos en momentos de recesión y poder tener estrategias monetarias.

"Ecuador ha dolarizado su economía, eso le permitió bajar la inflación rápidamente y recuperar la confianza, pero a su vez ya tuvieron dos default en cartera cuando lo fiscal se empezó a complicar. Entonces me parece que no es un momento para hacerlo, no lo erigiría como salida a lo que Argentina necesita para afrontar la crisis", agregó.

¿Qué opinan los economistas del bimonetarismo?

Martín Tetaz

"La posibilidad de tener varias monedas en las cuales se hagan transacciones es una cosa natural que existe en muchos países de la región. Mucha gente se siente más cómoda haciendo contratos en distintas monedas y eso debe estar permitido en la Argentina. Le da más tranquilidad a la gente de que el Estado no le está imponiendo una moneda sobre la cual después va a tratar de devaluar o crear inflación para sacarle un impuesto no legislado. Es una buena idea para darle tranquilidad a la gente de que el estado va a cuidar el peso porque sino está la alternativa de hacer contratos en otras monedas".

Alejando Bercovich.

"En cuanto a las dos monedas también es bastante obvio que si nos dan a elegir entre el peso y el dólar la mayoría va a optar por el dólar. Esto va a incluir a todos los contratos que pueda el sector privado y en ese sentido el peso serviría solo para pagarle a los estatales por lo que se convertiría en una cuasi moneda. Esto implicaría un ajuste para quienes sigan recibiendo pagos en pesos".

Santiago Bulat

"Tener dos monedas si es factible. Existen países que lo hacen así. Hay experimentos que son interesantes pero si hay que tener cuidado cuando se implementa. Si tenés muchos pesos y pocos dólares y los pones a circular los dólares sin cepo podes tener una complicación al primer momento de una inflación muy alta".

Qué es Consenso 2023

En un contexto mundial de consignas sencillas y peligrosas, es fundamental retomar los temas que definirán el futuro y plantear un debate abierto de cara a la sociedad. Temas que marcan y marcarán la agenda política y que necesitan ser discutidos desde distintos ámbitos y miradas. A partir de estas premisas nace Consenso 2023, un espacio en formato multiplataforma para avanzar en la agenda de un país estancado.

Consenso 2023 contará las ideas y propuestas enfocadas por un equipo interdisciplinario, para que los tomadores de decisiones puedan tener a mano herramientas comunicacionales con aprobación social. En la mesa de trabajo coincidirán especialistas de distintas edades y formaciones. El objetivo es claro: llevar a la audiencia, vía streaming y con periodistas y moderadores de renombre, un contenido de calidad que escape de las urgencias del día a día y permite adentrarse en los problemas con mayor profundidad y claridad.

Los ejes serán variados y abordarán las problemáticas del Mercado laboral (inserción laboral juvenil, virtualidad laboral, renta universitaria, reforma laboral), la Educación (deserción escolar, renta estudiantil, tecnologías de la educación), los desafíos que plantean la Emergencia social y las necesidades de los sectores vulnerables (pobreza, desigualdad, jubilaciones y pensiones asistencia social), las nuevas Tendencias económicas (economía digital, reforma fiscal, fomento de economías, inflación, dolarización) y las innovaciones en el campo de la Energía y minería (producción y exportación, tarifas, petróleo, litio).

Distintas cuestiones y dilemas que serán debatidos en Consenso 2023 en alianza con instituciones y universidades, para poner a disposición de la sociedad una nueva agenda para avanzar hacia el futuro.