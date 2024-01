La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), continuará con el programa de Becas Progresar en 2024. Así mismo, ya confirmó cuál es el calendario de pagos de enero y anunció qué becas seguirán vigentes y la lista de requisitos.

ANSES: cuáles son los nuevos requisitos para las Becas Progresar desde enero 2024

Becas Progresar Obligatorio : para edades entre 16 y 24 años .

: para edades . Becas Progresar Superior : para edades entre 17 y 24 años , y se extiende hasta los 30 años para estudiantes avanzados .

: para edades , y . Becas Progresar Trabajo : entre 18 y 24 años, pero se amplía hasta los 40 años para aquellos sin empleo formal registrado .

: entre pero . Becas Progresar con hijas o hijos a cargo : la inscripción permitida es hasta los 35 años , y es aplicable para quienes tienen hijos menores de 18 años a su cargo y pertenecen a hogares monoparentales.

: la inscripción permitida es , y es y pertenecen a hogares monoparentales. Sin límite de edad para grupos priorizados : personas trans, con discapacidad, refugiadas o pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes, no tienen restricciones de edad.

: personas trans, con discapacidad, refugiadas o pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes, no tienen restricciones de edad. Becas Progresar Línea Enfermería : el requisito es tener al menos 17 años . No hay un límite de edad máxima establecido.

: el requisito es tener al menos . establecido. Ingresos familiares: los ingresos del grupo familiar del solicitante no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM).

los ingresos del grupo familiar del solicitante no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM). Asistencia Educativa: acreditar la asistencia a una institución educativa. Cumplir con los requisitos de avance académico según la línea correspondiente.

Quiénes no cobrarán las Becas Progresar en 2024

Las personas que no tendrán más a disposición la asistencia de las Becas Progresar serán quienes no continúen sus estudios y ya no sean alumnos regulares.

Las Becas Progresar, por las cuales se abonan $20.000, se pagarán entre la segunda y tercer semana de enero.

Cuándo se cobra la Beca Progresar en enero 2024

El organismo nacional entregará las becas entre la segunda y la tercer semana de enero 2024.