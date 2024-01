En las redes sociales se filtró un video en el que aparece Lionel Scaloni hablando sobre la caída de la Selección Argentina en el debut de Qatar 2022. En las imágenes, donde se lo escucha sobre la post derrota de Argentina frente a Arabia Saudita por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial.

El entrenador se refirió al partido, que Argentina ganaba 1 a 0 hasta el minuto 48, hasta que luego llegó el empate, y cinco minutos después el 2 a 1.

La Selección que hacía 36 partidos no perdía, y por eso la reflexión de Scaloni cobra relevancia, al comentar la charla que mantuvo con los futbolistas.

“Muchachos, vamos a hacer una cosa, explinquenme qué pasó… ¿alguien me puede explicar qué pasó entre el minuto 48 al 53? No tenían respuesta. Ota me dijo: ‘no sé… no sabíamos qué hacer’. Yo sí tengo explicaciones porque por más que nosotros hacía 36 partidos que no perdíamos, el contexto de la cultura argentina es el mismo. Porque hasta la gente… empezó a cantar después de 15 minutos", comenzó Scaloni.

Y siguió: “Vos podés laburar lo que quieras, pero tenemos que estar acostumbrados a perder boludo. Lamentablemente, es lo que hay. Tenemos que saber que podemos perder. Primero, porque hace un montón de años que no ganamos nada y segundo, porque forma parte del juego forma parte del aprendizaje, la pu… madre. Porque sino, es muy fácil. Nunca nadie va a jugar tranquilo”.

Para cerrar, el entrenador indicó: "Vos venís a un Mundial y mejor de las condiciones en las que estábamos no había y lamentablemente o positivamente paso y si pasa por los puntos y nos reponemos, quedate tranquilo que vamos, competimos y cuidado. Cuidado si nos reponemos de este masazo porque vos después de recibir esta masazo te repones y decís: ‘amigo, ahora no hay quien nos pare’. Pero lo importante es reponerse, pero no de lo futbolístico, porque de eso nos vamos a reponer, porque jugamos bien todos”.