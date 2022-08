“No nos interesa que vaya preso. Lo único que queremos es que no se siga violando la ley y escupiendo en la cara. Que se empiece a respetar la ley, porque hay gente que le dio su vida al fútbol y hoy no tiene para comer”, precisó Gustavo Dellepiane, abogado que asesora a más de ocho mil entrenadores en todo el país.

En declaraciones a La Capital, el abogado que desde hace 15 años es entrenador, explicó que la denuncia contra Carlos Tevez es por usurpación de título en relación a su trabajo como director técnico de Rosario Central. Los delitos de los cuales se lo acusa están tipificados en los artículos 172, 173 y 247 del Código Penal.

El fiscal Damián Cimino quedó a cargo para evaluar los datos aportados y en los próximos días podría haber novedades concretas sobre las medidas de investigación que se llevarán a cabo.



Dellepiane explicó que “hay responsabilidades compartidas entre los organismos que deberían controlar y no lo hacen, como son la AFA, la Asociación de Técnicos y Rosario Central”. Y agregó: “Si el día que debutó firmaba como aguatero, no había problema”.

Tevez no es DT

“Entendemos que el curso lo inició en 2021 y como mínimo dura tres años, por lo cual se debería recibir al menos en 2023”, advirtió el abogado.