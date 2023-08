El miércoles pasado Nacional y Boca Juniors empataron 0-0 en el Gran Parque Central de Monevideo por la ida de los octavos de Final de la Copa Libertadores. Lo extraño es que recién seis días después se conocen estas imágenes de la alevosa mano que el Changuito Zeballos usó para llevarse la pelota en el área propia al comenzar el segundo tiempo del partido.



La transmisión del partido no repitió la jugada y los encargados del VAR notaron la mano del joven de Boca. No la vio el árbitro brasileño Raphael Claus ni el primer asistente, Danilo Simon.



Recién este martes la cuenta de Twitter Out of Context Libertadores publicó las imágenes elocuentes en la que los jugadores uruguayos Juan Ignacio Ramírez y Franco Fagúndez reclaman con sus brazos la mano.