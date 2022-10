Tras la represión de la Policía bonaerense contra los hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata que dejó como saldo un muerto y ocho heridos, los hinchas se reunieron en la sede. Allí, el móvil de IP Noticias recogió el testimonio de esta abuela, llamada Jovita, que contó que logró salir del estadio gracias a la ayuda de Juan Román Riquelme.

La señora mayor, hincha del "Lobo", explicó. "Después de casi una hora de estar en la tribuna, tapados, cuando más o menos se empezó a ir el humo, nos empezaron a llevar a la cancha. Cuando él me vio descompuesta, me agarró y me llevó. La verdad que se portaron excelente".

Y completó: "Adentro de la cancha vimos que subía una humareda tremenda. Yo estuve descompuesta, le agradezco muchísimo a Riquelme que me ayudó a ir al vestuario. Después de estar una hora en la tribuna con los chicos convulsionando, llorando, se sentían como me sentía yo".