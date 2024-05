El periodista de El Chiringuito -programa español de TV-, enviado a París a cubrir la vuelta de la semifinal de la Chamipons entre PSG y Borussia Dortmund que se jugará este martes desde las 16 horas de nuestro país, preguntó en conferencia de prensa a Luis Enrique.

Y lo hizo en francés, pero con una pregunta exitista, fiel al estilo del programa para el que trabaja. Luis Enrique lo cruzó fuerte: “¿Qué pasa si PSG no pasa a la final? Esa es una pregunta muy española, muy de nuestro estilo. Vamos a lo negativo, que puede ser lo peor: que no pasemos”.

Y continuó: "Pues continúa la vida, saldrá el sol. Cuando sale el sol en París es maravilloso. Nosotros como deportistas y como la vida, si no pasamos al rival, aplaudiremos al rival aunque no lo merezca, le felicitaremos. Nos levantaremos al otro día jodidos, pero con orgullo pensando en que me levanto otra vez y lo vuelvo a intentar y el año que viene volveré a intentar estar en la final, ese es el objetivo".

Sirve para el fútbol, sirve para la vida.