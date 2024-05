Boca se fue eliminado de la Copa de la Liga Profesional ante Estudiantes, por penales, tras empatar 1 a 1 en el Mario Alberto Kempes. El equipo de Diego Martínez ganaba con autoridad -gol de Miguel Merentiel- y jugaba mucho mejor que su rival hasta los los 28 minutos del segundo tiempo, momento en que Cristian Lema levantó cometió un penal insólito con una patada criminal que le valió la expulsión y terminó en en gol del Pincha.

Al salir del palco del Kempes, Juan Román Riquelme se cruzó con periodistas que lo consultaron. El ídolo y presidente de Boca habló del juego del equipo y se plantó cuándo le sugirieron que “se viene un partido clave ante Trinidense”.

“No -contestó Román-, el de Trinidense no es un partido clave, es un partido de fútbol, no dramaticemos tanto”. Y completó: “A los demás no les preguntan lo mismo, solo importa Boca”.

Otra declaración: "Es raro el fútbol argentino"

"Es un juego, se gana y se pierde. Hay que felicitar a Estudiantes, se lo merece. Nosotros creemos que hicimos un buen primer tiempo, el segundo tiempo creo que fue parejo de los dos lados. Al final se le acomoda en una jugada: el penal y la expulsión, en tres segundos cambia y el fútbol tiene eso. Se gana metiendo goles, el primer tiempo, vuelvo a repetir, el equipo lo hizo bien, erró bastante y hay que felicitar a Estudiantes que está en la final, y a Vélez también. Nosotros teníamos la ilusión de llegar a la final", dijo Román.