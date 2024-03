Un brasileño al que dirigió Sampaoli lo fulminó: ''Era complicado, insoportable''

Jorge Sampaoli sigue ganando amigos en el mundo del fútbol. Sabido es que el entrenador no terminó bien en varios clubes en los que dirigió y que su relación con los futbolistas fue conflictiva. Ya Arturo Vidal lo había criticado durísimo cuando coincidieron en Flamengo.

Ahora el DT argentino, que está a punto de volver a dirigir a Botafogo de Brasil, fue fulminado por uno de los jugadores que tuvo en Atlético Mineiro entre 2020 y 2021. Se trata de Fabio Santos, que en una entrevista con ESPN Brasil habló del director técnico. "Estuve cuatro meses dándole los buenos días, luego del cuarto mes desistí. Él no estaba bien, te mira y no te habla. Dije ‘no es posible hombre, no voy a insistir’. Después de 15 días, ya no le hablé, era suficiente".

El exdefensor de 38 años ahondó: “Insistí por tres, cuatro meses, pero el tipo no me quería dar el ‘buenos días’. No era personal, él era así. Aun así, había días que llegaba muy bien y contaba historias. Dije ‘ahora va, eh’. Al otro día no habló con nadie, dije ‘este ‘bajito’, viejo”.

"Era complicado", dijo Santos de Sampaoli, al tiempo que reconoció a su cuerpo técnico: "Es muy bueno, incluso es gente buena para las relaciones públicas, pero Sampaoli era complicado". Y al admitir que fue el DT "más loco" que lo dirigió, consideró: “Llegó a ser gracioso por lo insoportable que él era. Dices ‘este tipo, debe ser un tonto, no es posible, hombre’. Después terminó siendo un personaje”.

Menos mal: un elogio

Al final de la entrevista, Fabio admitió: "Tácticamente aprendí mucho con él porque es un buen entrenador. En Flamengo no funcionó tan bien, pero tiene muchas cosas que me gustan. Es un hombre que le gusta el fútbol".

La última experiencia de Jorge Sampaoli fue con Flamengo durante 2023, ciclo que llegó a su fin tras ser eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Olimpia y tras una seguidilla posterior de malos resultados en el Brasileirao.

Desde septiembre que el argentino está sin trabajo pero estuvo en carpeta de la Selección de Perú y Olympique de Lyon. Botafogo, si es que el equipo brasileño lo elige como reemplazante de Tiago Nunes, podría ser su cuarto equipo en el país. Santos, Atlético Mineiro y Flamengo fueron sus otras experiencias.