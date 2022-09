El escándalo en Colón por el apriete a los jugadores ya tiene tres detenidos. Se trata del vicepresidente del club, Horacio Darras, y también Lucas Panigua, otro integrante de la Comisión Directiva del Sabalero. También fue detenido el jefe de la barra, Orlando 'Nano' Leiva, luego de que la Justicia habría encontrado vínculos entre ellos.

La investigación -que encaró la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de oficio- surge tras los hechos del martes pasado, cuando cerca de 30 barrabravas se presentaron en el entrenamiento de Colón para exigirle dinero e indumentaria a los jugadores en medio del mal momento que atraviesa el Sabalero.

Darrás negó vinculos con la barra aunque fue imputado por el artículo 5 de la ley del deporte, donde se habla de "ayudar o instigar la formación de grupos violentos", y tiene una pena que va de uno a seis años de prisión.

El vice del Sabalero había sido apuntado por el representante del Pulga Rodríguez. Sin embargo, Darras argumentó: “Yo fui como siempre al predio, y cuando se pierde aún más. Viene uno de seguridad y me informa que estaba la barra en la puerta".

El abogado del Pulga, Iván Hernández, había indicado que “Darrás estaba en el lugar hablando con los barras. A los dirigentes ya les transmitimos todas las irregularidades que hay, acá debería estar Darrás para hablar. Los jugadores son víctimas de una situación que los dirigentes no saben manejar”.

La respuesta de Darras

“Yo nací en Santa Fe, viví toda mi vida en esta ciudad, nos conocemos muy bien, no tengo antecedentes penales ni judiciales. Ustedes saben cómo soy. Yo hablé con la barra cuando ingresó al predio, todos hablamos para que depongan la actitud de ingresar intempestivamente y creo que de una manera u otra se logró que se vayan. Pero resulta que un hipócrita, un tipo que no vive en Santa Fe, que no me conoce, salió a decir que tengo connivencia con quién nunca tuve. ¿De dónde lo sacó?, ¿por qué lo dice?”, señaló el vice sabalero luego de declarar.

A todo esto, Darrás dijo que “me tiene sin cuidad lo que diga el Pulga, el abogado o San Juan. Seguramente, la parte legal mía va a tomar los recaudos necesarios. Se da a entrever que tengo connivencia con la barra. Estoy en Conmebol, estoy en Afa y todos saben quién soy, pero que venga un rosarino, amanecido, que venía de Jujuy y vaya a saber en qué situación, y que diga lo que dijo no lo voy a permitir”.