Si River venció 2 a 0 a Deportivo Táchira en Venezuela y debutó con un triunfo en la Copa Libertadores mucho le debe a la actuación de Diablito Echeverri. En conferencia, Martín Demichelis explicó por qué no jugó de entrada y los hinchas se lo recriminan con críticas y memes.

El Diablito ingresó por Nacho Fernández a los 66 minutos de juego y cambió el partido. Sin más. Pero además, su rendimiento arrojó datos sorprendentes: en 23 minutos en cancha no erró pases, acertó el 100%, 15 de 15.

La felicidad del pibe de 18 años fue total tras el partido, su partido. “Muy contento por la victoria hoy. Lo necesitábamos mucho después de la derrota que tuvimos el partido pasado en la Liga“, dijo Claudio. Y completó: “Siempre trato de entrar de la mejor manera por esta camiseta, lo que me toca jugar, cuando me toca ser titular y cuando me toca entrar de suplente“.

Cada pelota que tocó generó algo, no solo el primer gol. Y en las redes sociales del mundo River hay un pedido unánime: que sea titular.

