El regreso de Rafael Di Zeo y Mauro Martin a la Bombonera, juntos para conducir la barra brava de Boca generó todo tipo de reacciones. Bien, Gustavo Grabia contó cómo se gestó esa sociedad.

Tras conocerse los fundamentos del fallo por el cual Rafael Di Zeo y Fido De Vaux fueron absueltos por los dos crímenes de la guerra interna de la barra producidos el 21 de julio de 2013, el periodista reveló extractos del escrito de 576 páginas en el que los jueces del Tribunal explican por qué no los condenaron. Allí figuran escuchas telefónicas que “muestran las relaciones impúdicas entre los barras y el poder real. Creer o reventar. Di Zeo y Martín”. Políticos, fiscales, jefes de seguridad, dirigentes y jefes policiales. A continuación, un diálogo que mantuvieron Rafa y Mauro Martín, apenas este recuperó su libertad el 20 de octubre de 2014:



-Mauro Martín: Hola

-Rafa Di Zeo: Hola

-Mauro Martín: ¿Qué haces flaco?

-Rafa Di Zeo: En primer lugar, felicitaciones.

-Mauro Martín: Gracias, gracias. Te agradezco.

-Rafa Di Zeo: Te lo merecías, por más que con vos haya tenido algún tipo de coso sabes que yo no quiero que estés en cana.

-Mauro Martín: Ya salí absuelto. Absuelto. Nada. Nada y después quedó una de las audiencias esas, ahora mañana tengo que ir a ver sí me dan de un mes a tres meses, una de las audiencias nada, pero bueno ya está.

-Rafa Di Zeo: Pero boludo escuchá, porque después no me pasás un teléfono y nos cruzamos. Vamos a lo del Pelado, pero lo mejor es juntarnos y hablar solos boludo, yo y vos solos.

-Mauro Martín: Nosotros dos sí, no, yo y vos solos, aparte quiero hablar un par de cosas y ya las venia pensando.

-Rafa Di Zeo: Yo también.

-Mauro Martín: Les vamos a cerrar el orto a todos.

-Rafa Di Zeo: Yo sé todo lo que te hicieron boludo, y pero bueno es la historia de no saber elegir boludo, te engañaron como una sirvienta.

-Mauro Martín: Sí, como una sirvienta. Pero ahora le vamos a cerrar el orto, Flaco, tengo una idea en la cabeza que le vamos a cerrar el orto, vas a ver, acordate de lo que te digo, dejame que me acomodo.

-Rafa Di Zeo: Te voy a decir algo: ojo que el carpintero (NdR: Por Fido De Vaux, dueño de una carpintería) en realidad va con la cabeza del club, el que está haciendo todo el barullo es el de Estudiantes, ojo (NdR: Por Luis Arrieta, capo barra de Estudiantes de Caseros y jefe de la facción oeste de La Doce).

-Mauro Martín: Sí. El otro negro puto es el que hace, mira Flaco no quiero hablar más porque me pongo loco. Deja que nos juntemos. Mañana, pasado hablamos, vas a ver como se termina todo esto.

-Rafa Di Zeo: Si nos ven a mí y a vos juntos se le caen las pecas a todos, se terminó todo.

-Mauro Martín: Se termina la guerra, se termina todo lo que quieran escribir los periodistas, termina todo, macho, me chupan la japi todos boludo, entonces vamos a ir nosotros dos. Nos vamos a sentar en el club y al presidente ¿Qué quiere, con nosotros o con estos muchachitos?

-Rafa Di Zeo: Exacto.



En la nota, Grabia habla de los contactos con el fiscal Stornelli -en rebeldía con la Justicia aún-, Adrián Silva (jefe del barrio de La Boca de La Doce), Carlos “Charly” Martínez, jefe de la custodia del expresidente del club Daniel Angelici. Con la empresa Covelia -¿de la familia Moyano?-, un almuerzo en el restaurante El Mangrullo, de Ezeiza, propiedad de Alejandro Granados, por entonces ministro de Seguridad bonaerense del gobierno de Daniel Scioli.