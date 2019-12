A punto de ser jugador libre y con Gustavo Alfaro afuera del club, Carlos Tevez se descargó y dijo todo lo que piensa en los medios. El DT fue el principal apuntado, al punto que el delantero aseguró que "me faltó el respeto" al no ponerlo en la semifinal ante River en el Monumental.

"Fue la única cara de culo que le puse. Se me había faltado el respeto. Lo hablamos y me pidió disculpas. Quedó todo ahí. Fue la única vez, después fui al banco. Siempre alenté y entregué lo mejor para el club. Pero justo en ese momento, se me faltó el respeto", disparó en Fox Sports.

“Ni Chernobyl es tan tóxico si lo comparamos cada que a Tévez le ponen un micrófono enfrente Impresentable es lo menos... le faltan códigos... todo mal https://t.co/2InJuI04Ht”— Boca Juniors 🇦🇷 on Twitter Link

Luego, comentó cómo fue su experiencia con Alfaro a lo largo del año: "Llegaste. Me dijiste que era tu emblema y capitán. Tardó dos partidos en ponerme en el banco. Se hace difícil. Uno empieza a querer agarrar confianza, tener ese protagonismo. Que dure dos o tres partidos, se me hizo difícil. Cuando estoy agarrando confianza, te dan un palazo y otra vez vas al banco".

Lo cierto es que a los hinchas no les gustó nada las fuertes declaraciones de Tevez y cuestionaron al delantero en las redes sociales. Muchos de ellos pidieron que no siga más en Boca:

“Tevez cada vez que declara empeora todo. Vino a ser héroe y se transformó en un problema. Inentendible lo que dijo hoy. Hay que ser más inteligente, Carlos.”— Lucho Torres Toranzo on Twitter Link

“Me parece desubicado que Tevez diga que Alfaro le faltó el respeto cuando no lo puso en la ida contra River. Carlitos a veces el silencio es el mejor aliado.”— Julio Cronopiano on Twitter Link

“"Tevez": Porque es un pelotudo que sigue sin aprender a callarse”— ¿Por qué es tendencia? on Twitter Link

“Tévez dijo: "Alfaro me faltó el respeto al no ponerme contra River"”— Esteban Fulanito 🇦🇷🦅 on Twitter Link

“Me alegra tenerlos al Licha y Milito de emblemas cuando en otros lados lo tienen que ver declarando a Tévez, mando mis condolencias.”— cande on Twitter Link

“Tevez hablando mal de los demas sin tener una autocrítica me lleva a Maradona hablando mal de Román. Dos "idolos" que estan perdidos lastimosamente, no tienen a nadie que les diga o les aconseje cerrar bien el orto?. Tevez si queres demostrar algo hacelo en la cancha !!”— Fabiachingo on Twitter Link

“Tevez declarando como para no seguir en Boca. Siempre esperando q el DT se vaya para salir a pegar. Cero autocrítica. Los medios lo avalan, lo ponen en un lugar q no pudo sostener en la cancha los últimos años. Si es por mí, afuera.”— Sebastián Lisiecki on Twitter Link

“Tevez no sabe si retirarse o irse afuera.”— 💜💚 Alita ❤🧡 on Twitter Link

“Es un papelón, en serio. No me entra en la cabeza como es que CARLOS TEVEZ se volvió uno de los personajes más cobardes y autodestructivos del mundo en Boca en los últimos años. Me da mucha pena. https://t.co/LwCjAMNkWD”— Micaela 💚 on Twitter Link

“Boca volverá a ganar algo importante el día que Tevez se vaya del club. No suma en lo grupal y menos en lo futbolístico https://t.co/qRX5Hlh38C”— Hurtadios on Twitter Link

“Tevez es un jugador retirado hace dos años y declara esto, no se puede creer https://t.co/HIVFllJCWN”— Facu on Twitter Link