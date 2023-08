“Yo acá no estoy de joda. Yo pongo mi apellido, o vamos todos al piso o nos elevamos todos juntos. Me tocó a mi porque tengo huevos para agarrar. No vengo a ganar plata. Ya van a ver adentro de la cancha si tengo la capacidad para dar vuelta este quilombo”, dijo Carlos Tevez en su primera conferencia de prensa como entrenador de Independiente.

Algunas de sus frases hicieron mucho ruido en Avellaneda. “Tengo huevos para agarrar. Me juego muchísimo. Pongo mi apellido. Hay que ponerse los botines y correr", declaró. Y también que "El que no corre, conmigo no juega. El que quiera irse o no tenga ganas, se puede ir”.

El Apache tiene 13 partidos de la Copa de la Liga Profesional para cumplir el objetivo de salvar al Rojo del descenso. Su trabajo ya empezó y el domingo versus Vélez será su estreno.

Los hinchas del Rojo reaccionaron en las redes: