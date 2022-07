Roncaglia dijo que "sueña ganar la Libertadores" y los hinchas deliran en las redes

"Mi sueño es ganar la Copa Libertadores", aseguró, con un mensaje directo al corazón del hincha, Facundo Roncaglia, al ser presentado como refuerzo oficial de Boca Juniors, con el que firmó contrato hasta diciembre de 2023.

Luego de su paso por Aris Limassol de Chipre, el defensor argentino habló ante la prensa y confirmó su deseo de regresar al país.

"Siempre hubo rumores de que podía volver, pero nunca algo formal. Esta fue la primera vez y no dudé ni un segundo. La verdad es que tenía muchas ganas", señaló el experimentado futbolista de 35 años.

"Ahora empieza una etapa nueva, con más experiencia. Llego con muchas ganas de demostrar que todavía estoy a la altura de lo que pide este club", agregó el ex Osasuna, quien se prepara para encarar su tercer ciclo con el Xeneize.

Además, indicó que pretende revertir lo ocurrido durante la final de la Libertadores 2012, en la que no pudo jugar la revancha ante Corinthians: "Sueño con lo que sueñan todos los hinchas de Boca: ganar una Copa Libertadores. Me fui con bronca con la situación que viví en su momento, que no me permitieron jugar la segunda final".

