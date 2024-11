“Me regalaron la anécdota de mi vida”, dijo Spreen tras el revuelo que se armó por el minuto que jugó en Riestra-Vélez.

La polémica generó distintas voces. La reflexión de Braian Romero fue una de las más sentidas. Pero también Gastón Edul, exigió que los futbolistas hablen.

Y lo hicieron. Al llegar al país para jugar Eliminatorias Sudamericanas, Rodrigo De Paul tomó la palabra. El futbolista del Madrid se refirió al "marketing" del fútbol pero criticó la situación: "A mi lo que me causa, que creo que es lo más importante, es el mensaje y el que creo que el que está de este lado tiene que dar- Creo que ese no es el mensaje correcto".

"No estoy de acuerdo con lo que sucedió", dijo Rodrigo, y agregó: “Yo lo puedo contar porque soy un chico que me costó un montón poder llegar a jugar en primera división que esa no es la manera, hay que trabajar, hay que esforzarse, caerse y volver a intentar”.

Y concluyó: “Todos los que estemos de este lado para cumplir la camiseta de la Selección nos costó una barbaridad, nadie nos regaló nada”.