La semana pasada, Alejandro Garnacho fue noticia por negarse a dar una entrevista en castellano al colega de Fox, durante la ceremonia de la entrega del Balón de Oro.

Y este viernes, se viralizaron estas imágenes de la previa al duelo contra el PAOK de Grecia, en Old Trafford, por la fecha 4 de la Europa League, en las que el joven delantero argentino le contesta a un hincha del United que le reclamó más esfuerzo en los partidos.

Manchester no viene bien en la Premier League, donde marcha en el puesto 13 disputadas once fechas; y en la Europa League ganó 1 y empató 3 (marcha invicto) y Ale no convierte desde hace seis partidos.